Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nden geçen Adana-Aksaray yolu üzerinde kontrol yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otobüsü durdurdu. Otobüste kaçak yollardan Türkiye’ye giren 43 Iraklı göçmen olduğu belirlendi. Göçmenlerin otobüse Adana’dan bindikleri ve Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Gözaltına alınan otobüs sahibi İ.O. serbest kalırken şoför A.C. tutuklandı. Irak’ın Musul ve Telafer kentlerinden Türkiye’ye çalışmaya geldiklerini söyleyen göçmenler Ereğli ilçe merkezinde bulunan Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi’nin spor salonuna alındı. Burada bekletilen göçmenlerin sınır dışı edilip edilmemeleri İl Göç İdaresinden gelecek kararla belli olacak. Yemek ihtiyaçları Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından karşılanan göçmen arasında 24 çocuk bulunuyor.

Türkmen olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Mudaffar Ferhan Kalaf önce Suriye’ye ardından Türkiye’ye geçtiklerini belirterek, "Yakınlarım Türkiye’de. Irak’ta üzerimize bomba yağıyor, insanlar birbirlerini öldürüyor. Ben bu çocuklarımı beslemek istiyorum, buraya çalışmaya geldik. Ankara Kazan’da bulunan annem ve babamın yanına gidiyordum. Recep Tayyip Erdoğan’dan tek istediğimiz bizi tekrar göndermemeleridir" dedi."Türkiye’de bulunan ailemin verdiği para ile Türkiye’ye geldim" diyen Kalaf, "Biz altı kişilik aileyiz ve bizi buraya getirenlere bin 500 dolar verdik. Irak’ta savaş bitmez. Dünya’ya geldiğimde savaş vardı ve halen devam ediyor. Biz savaşı istemiyoruz, buraya huzur bulmak için geldik. Artık Türkiye’de kalmak istiyoruz. Kazancımız ile çocuklarımızı beslemek istiyoruz. Telafer’de Saddam gittiğinden beri zulüm var. Her gün bomba yağıyor" ifadelerini kullandı.