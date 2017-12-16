Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül Barajı civarında görüntülendi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaklaşık 10 yaban domuzu yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine yakın yerlere indi. Köy merkezine yakın bir noktadan asfalt yolu kullanarak geçen yaban domuzlarını gören vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekip domuzları izledi. Dağlık bölgelerde yemek bulamayan domuzlar yemek bulmak için köylere ve tarım alanlarına yöneldi.