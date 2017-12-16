Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası özellikle Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde dev dalgalara sebep oldu. Edremit’in Akçay kordonunda oluşan dev dalgalar kordona zarar vererek çökmelere ve göçüklere sebebiyet verdi.
Balıkesir Valiliği, vatandaşları fırtınanın yol açabileceği zararlara karşı uyardı. Balıkçılar derelere sığınırken, vatandaşların da dev dalgalar ile fotoğraf çekimi yaptıkları görüldü.
Balıkesir’de lodos fırtınası
16.12.2017 - 15:48 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabah saatlerinde Kuzey Ege’de etkili olmaya başlayan ve hızı 75 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası sebebiyle oluşan dev dalgalar Balıkesir’in Edremit ilçesinde kordonda çökmelere yol açtı.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası özellikle Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde dev dalgalara sebep oldu. Edremit’in Akçay kordonunda oluşan dev dalgalar kordona zarar vererek çökmelere ve göçüklere sebebiyet verdi.
Etiketler : Balıkesir,
528032 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528032.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER