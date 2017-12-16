Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası özellikle Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde dev dalgalara sebep oldu. Edremit’in Akçay kordonunda oluşan dev dalgalar kordona zarar vererek çökmelere ve göçüklere sebebiyet verdi.

Balıkesir Valiliği, vatandaşları fırtınanın yol açabileceği zararlara karşı uyardı. Balıkçılar derelere sığınırken, vatandaşların da dev dalgalar ile fotoğraf çekimi yaptıkları görüldü.