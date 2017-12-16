Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cenkyeri Mahalle sınırlarında faaliyet gösteren yer altı maden işletmesinde bugün sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. İddiaya göre, caraskal diye tabir edilen iş makinesi ile kaldırılan yaklaşık 5 ton ağırlığındaki taksimat demiri çarpması sonucu Musletin Yılmaz (40) isimli işçi ağır yaralı olarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.