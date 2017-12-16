Edinilen bilgiye göre, Cenkyeri Mahalle sınırlarında faaliyet gösteren yer altı maden işletmesinde bugün sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. İddiaya göre, caraskal diye tabir edilen iş makinesi ile kaldırılan yaklaşık 5 ton ağırlığındaki taksimat demiri çarpması sonucu Musletin Yılmaz (40) isimli işçi ağır yaralı olarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.