Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam 'Kutlu Mevlut Haftası' nedeniyle etkinlik düzenledi. Programın sonunda katılanlara bir dernek tarafından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Tavuklu pilav yediği belirtilen 13'ü okulun öğrencisi 39 kişi Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurarak tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören 39 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilavı yapan F.E.'nin ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü de incelenmesi için tavuklu pilavdan örnek aldı.