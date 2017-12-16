Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam 'Kutlu Mevlut Haftası' nedeniyle etkinlik düzenledi. Programın sonunda katılanlara bir dernek tarafından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Tavuklu pilav yediği belirtilen 13'ü okulun öğrencisi 39 kişi Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurarak tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören 39 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilavı yapan F.E.'nin ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü de incelenmesi için tavuklu pilavdan örnek aldı.
Tavuklu pilavdan zehirlenen 39 kişi hastanelik oldu
16.12.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi 'Kutlu Mevlut Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : tavuklu pilav,zehirlenme,haberler,tekirdağ,
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