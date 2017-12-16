Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürselpaşa Mahallesi'nde 12 gün önce, işlettikleri kafenin önünde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Karaibişoğlu (50) ve kardeşi Tufan Karaibişoğlu'nun (48) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan ortakları Serhan G'nin (35) adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Seyhan ilçesinde, Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşler 4 Aralık'ta bir kişinin ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamışlardı. Olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Karaibişoğlu kardeşlerin öldürülmesi olayının zanlısı olduğu belirlenen ortakları Serhan G, Pınar Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde yakalanmıştı.