Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde meydana geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih bölümünde okuyan öğrenciler hocaları ile birlikte ders konusu olan tarihi mekanları incelemek için Sivas'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi yerleri gezen üniversitesi öğrencileri Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesini gezdikleri sırada öğrencilerden biri çantasını bahçeye bıraktı. Gezi bittikten sonra oradan ayrılan M.Z.K. adındaki öğrenci bıraktığı çantasını almayı unuttu. Çantayı bahçede fark eden vatandaşlar şüphe üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre geçtikten sonra paniğe neden olan olay sonrası gelen genç çantasını alıp uzaklaştı. Çantanın sahibi M.Z.K. adlı üniversite öğrencisi yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Tamamen yanlış anlaşılma. Eskişehir'den buraya hocamızla beraber ders işlemeye geldik. Çantamızı burada unuttuk tekrar geri aldık" dedi.