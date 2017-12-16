Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi’nde Millî Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi. İçinde sıra ve masa bulunan depodaki yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.