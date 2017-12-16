Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi’nde Millî Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi. İçinde sıra ve masa bulunan depodaki yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün kapatılan yurdunda yangın çıktı
16.12.2017 - 18:43 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi’nde Millî Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi. İçinde sıra ve masa bulunan depodaki yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : muğla,fethiye,fetö,millî eğitim bakanlığı,
528066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528066.aspx
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