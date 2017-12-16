Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İcikler Kızılca Mahallesi’nde ahşap ve birbirine bitişik mülkiyetleri Ali İrfan Çınar ve Ufuk Çayır ile Cengiz Çimen’e ait 3 evlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği ve Köprübaşı İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik yoğun çalışmalarının ardından söndürebildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının söndürülmesi aşamasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesine ait su tankları ile yangın söndüren itfaiye arozözlerine takviye su sağlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.