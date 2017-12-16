Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Üçyol mevkisinde 2014 yılında aralarında husumet olduğu gerekçesiyle S.Ş'yi silahla öldürdüğü iddia edilen Ş.K. (55) olayın ardından kaçtı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle ve ruhsatsız silahla yakalanan Ş.K, Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Cinayet şüphelisi 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
16.12.2017 - 18:45 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'da 3 yıl önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiyi öldüren şüpheli, Antalya'da sahte kimlikle yakalandı
Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Üçyol mevkisinde 2014 yılında aralarında husumet olduğu gerekçesiyle S.Ş'yi silahla öldürdüğü iddia edilen Ş.K. (55) olayın ardından kaçtı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle ve ruhsatsız silahla yakalanan Ş.K, Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler : sakarya,cinayet,sahte kimlik,haberler,
528070 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528070.aspx
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