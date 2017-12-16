Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babataşı Mahallesi'ndeki, Milli Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İçinde sıra ve masa bulunan depodaki yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hâle geldi.