İlçeye bağlı Dodan Köyü Oymaklı mezrasında Songül Alpağut, yaylada kurulan çadırda bulunan fare zehirini içti. Çadıra giren akrabaları Alpağut'u baygın hâlde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Songül Alpağut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın zehiri intihar etmek amacıyla mı, yoksa yalnışlıkla mı içtiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fare zehiri içen 19 yaşındaki kız öldü
16.12.2017 - 19:38 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Baykan ilçesinde fare zehiri içtiği iddia edilen 19 yaşındaki Songül Alpağut, hayatını kaybetti.
Etiketler : fare zehiri,siirt,öldü,
528078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528078.aspx
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