Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Muhammed isimli genç, annesi ile babasının ayrılması üzerine yurda verileceği korkusuyla intihar etmeye kakıştı. Bir binanın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ve itfaiye ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde bir sağlık ekibi de hazır bekletildi.

İtfaiye amiri üzerine atlayarak son anda kurtardı

Çatıya uzatılan itfaiye merdiveniyle gencin yanına giden itfaiye amiri, aşağı inme konusunda ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalar sonucu ikna olmayan genci, bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye amiri çekerek kurtardı. Ambulansa bindirilen genç, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.