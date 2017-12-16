Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Veysel K. arkadaşları Mahsun K, Abdül K. ve Gökhan A. ile bir restorana gitti. Tezcan S.'nin işlettiği restoranda eğlenen grup, gelen hesaba itiraz etti. İş yeri sahibi ile grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada,Tezcan S, Remzi S, Veysel K, Mahsun K, Abdül K, Gökhan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Veysel K, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hesaba itiraz edince silahlar çekildi, ölü ve yaralılar var
16.12.2017 - 20:15 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir restoranda çıkan, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Etiketler : tekirdağ,haberler,silahlı kavga,
528085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528085.aspx
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