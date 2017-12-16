Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Veysel K. arkadaşları Mahsun K, Abdül K. ve Gökhan A. ile bir restorana gitti. Tezcan S.'nin işlettiği restoranda eğlenen grup, gelen hesaba itiraz etti. İş yeri sahibi ile grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada,Tezcan S, Remzi S, Veysel K, Mahsun K, Abdül K, Gökhan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Veysel K, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.