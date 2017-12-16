Olay Düzce’nin Aydınpınar köyünde meydana geldi. Köyde Yaşayan Hakkı (73) ve Melek Akyüz (69) çifti sobada yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Yakınları tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşlı çift soba gazından zehirlendi
16.12.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Aydınpınar köyünde yaşayan yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Etiketler : soba gazı,zehirlenme,haberler,
528086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528086.aspx
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