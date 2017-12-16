Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Düzce’nin Aydınpınar köyünde meydana geldi. Köyde Yaşayan Hakkı (73) ve Melek Akyüz (69) çifti sobada yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Yakınları tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.