Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00’daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyurdu.