İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda akşam yürüyüşü yapan vatandaşlar, karaya vurmuş halde caretta caretta buldu. Caretta carettanın ölü olduğunu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Nesli tükenmekte olan kaplumbağanın İzmir Körfezine nasıl geldiği ve neden öldüğü ise henüz bilinmiyor.
İzmir'de karaya caretta caretta vurdu
16.12.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de karaya vurmuş hâlde yatan caretta caretta bulundu.
Etiketler : İzmir,caretta caretta,
528108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528108.aspx
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