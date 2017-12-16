Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda akşam yürüyüşü yapan vatandaşlar, karaya vurmuş halde caretta caretta buldu. Caretta carettanın ölü olduğunu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Nesli tükenmekte olan kaplumbağanın İzmir Körfezine nasıl geldiği ve neden öldüğü ise henüz bilinmiyor.