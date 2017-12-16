Bu sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış oradaki işlemlerinin ardından özel bir hastanenin morguna götürülmüştü. Durumdan habersiz olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise akşam saatlerinde ABD’den Türkiye’ye gelerek, beraberindekilerle birlikte hastaneye gitmişti. Hastaneye gelen Fatih Terim, eski Trabzonspor Kulüp Başkanı Sadri Şener, iş adamı Abdurrahim Albayrak ve çok sayıda iş adamı Mesut Yılmaz’ı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Mesut Yılmaz beraberindekilerle beraber geldiği araca binerek hastaneden ayrıldı.
Mesut Yılmaz oğlunun cenazesinin bulunduğu hastaneden ayrıldı
16.12.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’den gelerek oğlunun cenazesinin bulunduğu hastaneye giden eski Başbakan Mesut Yılmaz hastaneden ayrıldı. Mesut Yılmaz’ı hastanede Fatih Terim, Sadri Şener ve Abdurrahim Albayarak yalnız bırakmadı.
Etiketler : mesut yılmaz,yavuz yılmaz,haberler,
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