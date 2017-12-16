Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış oradaki işlemlerinin ardından özel bir hastanenin morguna götürülmüştü. Durumdan habersiz olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise akşam saatlerinde ABD’den Türkiye’ye gelerek, beraberindekilerle birlikte hastaneye gitmişti. Hastaneye gelen Fatih Terim, eski Trabzonspor Kulüp Başkanı Sadri Şener, iş adamı Abdurrahim Albayrak ve çok sayıda iş adamı Mesut Yılmaz’ı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Mesut Yılmaz beraberindekilerle beraber geldiği araca binerek hastaneden ayrıldı.