Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, şehit er Özkan Şişman'ın Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan kardeşi Zafer Şişman'a, şehit er Murat Yıldız'ın yeğeni Betül Yıldız'ı istedi. Vali Memiş ve eşi Sibel Memiş, çocuklarıyla beraber, Şişman ailesinin üyeleri ile Yıldız ailesinin Güzeller Mahallesi'ndeki evine geldi. Hayırlı bir işe vesile olacaklarını belirten Memiş, Betül Yıldız'ı amcası Yakup Yıldız'dan istedi. Yıldız'dan olumlu cevap alan Memiş, eşi ile genç çiftin söz yüzüklerini taktı. Vali Memiş, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, genç çiftin kuracağı ailenin önemine değindi. Her iki ailenin de şehit yakını olduğunu anımsatan Memiş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Memiş, şehitlerin sadece ailelerinin değil, tüm Türk milletinin evladı olduğunu vurgulayarak, "Sizler şehitlerimizin Türk milletine ve devletine emanetisiniz. Bu mertebeye erişmiş iki ailenin de bir araya gelmesini çok anlamlı ve değerli buluyorum." dedi.

Şehit er Özkan Şişman'ın 2000'de İzmir'de vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu, şehit er Murat Yıldız'ın ise 2007'de Tunceli'de mayın patlaması sırasında şehit düştüğü belirtildi.