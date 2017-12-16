Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçebağ köyü Koçpınar köyünde ikamet eden Abdullah K. bahçeye gitmek için ayrıldığı evine dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. Köyde yapılan aramada Abdullah K.'nin cenazesi gittiği bahçenin havuzunda bulundu. Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından köyde defnedilecek.
Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
16.12.2017 - 22:07 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te sabah saatlerinde bahçeye gitmek için evinden ayrılan yaşlı adam havuzda ölü ölü bulundu.
Etiketler : siirt,haberler,ölü bulundu,
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