Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçebağ köyü Koçpınar köyünde ikamet eden Abdullah K. bahçeye gitmek için ayrıldığı evine dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. Köyde yapılan aramada Abdullah K.'nin cenazesi gittiği bahçenin havuzunda bulundu. Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından köyde defnedilecek.