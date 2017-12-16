Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sularında Denizli-Antalya karayolunda, Tekin Hüsnübeyi idaresindeki 20 E 3942 plakalı hafif ticari araç, Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda ilk önce önünde seyir halinde olan 20 BB 027 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne, daha sonra Hüseyin Satır'ın kullandığı 20 S 1080 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yanında ve önünde yer alan hafif ticari araç, otomobil ve kamyonet de kazaya karıştı. Kazada, servis minibüsünün sürücüsü Hüseyin Satır ve yanında yer alan Ramazan Şen ile hafif ticari aracın sürücüsü Tekin Hüsnübeyi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Antalya-Denizli karayolu, Denizli yönüne doğru trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.