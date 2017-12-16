Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı var
16.12.2017 - 23:30 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,uyuşturucu,operasyon,haberler,
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