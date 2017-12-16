Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.