Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.30 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi düzenlediği iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için aralarına girdi. Bu sırada polislerden bir tanesi bıçakla yaralanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerin Hal Yolu üzerinde seyrettiğini öğrenen polisler, yolu kısa süreli trafiği kapatarak kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.