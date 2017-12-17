Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl istenilen avcılığın yapılmadığı söyledi.

Bu yıl çok kötü bir sezon geçirdikleri anlatan Karakaş, "Geçen seneye kadar ama az ama çok balıkçılık oluyordu. En azından türlerde hamsi olmazsa istavrit, istavrit olmazsa palamut, palamut olmazsa barbun oluyordu. Mutlaka bir çeşit balık fazla miktarda oluyordu. En azından bir iki tür azalıyordu. Bu sene için ben 26 yıllık aktif balıkçıyım. Balıkçılık yapıyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü sene diyebiliriz." diye konuştu.

Karakaş, balıkçılığın her yıl daha da kötüye gittiğini belirterek, az balık olmasının nedenini küresel ısınma, aşırı ve zamansız avcılığa bağladığını anlattı.

"Kota getirilmesi gerekiyor"

Denizlerin balık avcılığı için artık uygun olmamaya başladığının altını çizen Karakaş, şunları kaydetti:

"Teknelerin radarlarının küçültülmesi gerekiyor çünkü hiçbir balığın kaçma şansı yok. Denetimlerin artması gerekiyor. Denetlemede sadece limanlarda değil, bir yere yanaşan teknelerin de denetlenmesi gerekiyor. Bunların önlenmesi için kota uygulamasına geçilmesi ve balıkçılığa kota getirilmesi gerekiyor."

"Suni balık yiyoruz"

Balık fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Karakaş, "Mezgitte biraz düşüş var. İri 20, ince 10 liraya kadar düştü. 2 Aralık tarihi itibarıyla tezgahlarda dondurulmuş hamsi var. Şu aylarda en çok tutulması ve yenmesi gereken balık türüydü ama bu sene yok, olmadı. Orta Karadeniz'de avlanan hamsi zaten yem fabrikalarına satıldı. Nakliyeden kurtarsın daha fazla kazanalım diye fabrikalara satılıyor. Şu anda suni balıkları yediriyorlar. Onlar da 30 ile 40 lira arasında satılıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Karakaş, balıkçılıkla geçimini sağlayanlar için de zor bir sezon olduğunu belirterek, balıkçıları zor ve uzun bir kış beklediğini sözlerine ekledi.