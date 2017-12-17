Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, D-110 karayolu üzeri Deveci Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden Yusuf Dağlı yönetimindeki 59 LT 115 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu refüje çarparak devrildi. Sürücü Yusuf Dağlı ve yananında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

212 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dağlı, kaza yerinde polise zorluk çıkardı. Kaza tutanağını imzalamak istemeyen sürücü, "Beni eve götürün" diyerek, polise bağırdı. Araç sürücüsü daha sonra ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.