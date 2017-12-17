Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa’da eşine direksiyon dersi öğreten polis memuru iki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmak istedi.Kavga sırasında 6 kere bıçaklanan polis memuru bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilirken 11 kişi gözaltına alındı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşine direksiyon eğitimi veren polis memuru yol üzerinde kavga eden iki ayrı grubun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgasını gördü.Olayı ayırmak için aracından inen polis memuru kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada vücudunun 6 farklı yerine gelen bıçak darbesiyle yaralandı.Bölgedeki en yakın hastane olan Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler saldırıya karışan şüpheli aracı sağmalcılar viyadüğü üzerinde yolu keserek etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Olaya karışan 11 kişi gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğunu öğrenildi.