Olay, saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Onur F., boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Onur F., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Onur F., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş mermi kovanı bulunurken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir'de cadde ortasında cinayet
17.12.2017 - 01:04 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 01:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur F., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Onur F., boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Onur F., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Onur F., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Etiketler : eskişehir,cinayet,
528151 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528151.aspx
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