Edinilen bilgilere göre İnegöl Şehirlerarası Terminal mevkiinde etrafı bandajlanmış bavulu gören vatandaşlar 155 ekiplerine haber verdi. Şüpheli bavulda bomba olma ihtimaline karşılık, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldılar. Çevreye vatandaşlar yaklaştırılmazken, Bursa'dan gelecek bomba imha ekipleri bekleniyor.
Terminal yakınındaki bavul polisi alarma geçirdi
17.12.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde terminal yakınlarında bulunan şüpheli bavul, polisi bomba alarmına geçirdi.
Etiketler : bursa,şüpheli paket,
528154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528154.aspx
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