Edinilen bilgilere göre İnegöl Şehirlerarası Terminal mevkiinde etrafı bandajlanmış bavulu gören vatandaşlar 155 ekiplerine haber verdi. Şüpheli bavulda bomba olma ihtimaline karşılık, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldılar. Çevreye vatandaşlar yaklaştırılmazken, Bursa'dan gelecek bomba imha ekipleri bekleniyor.