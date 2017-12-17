Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, gece saatlerinde Boyacı Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda çıktı. Bir işyerinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan tüpler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak söndürüldü.

İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.