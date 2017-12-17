Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 16 S 3182 plakalı servis aracını kullanan S.Y.(23), Demirtaşpaşa Metro İstasyonu yanında aracın kontrolünü kaybetti, kontrolden çıkan araç, önce orta refüje daha sonra köprü duvarına çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkararak polisi ve ambulansı aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerini karşısında gören sürücü tedavi olmamak için polislere direndi. Polis ekiplerine ilk ifadesinde sürücünün kaçtığını söyleyen S.Y. ekiplere daha sonra aracı kendi sürdüğünü itiraf etti. Polislere, cep telefonunun kazadan sonra yardım eden şahıslardan birisi tarafından çalındığını ve bulunmazsa gitmeyeceğini söyleyen S.Y. kendini yere atarak ağlamaya başladı. Polislerin uzun uğraşları sonucu ikna olan S.Y. ekip otosuna bindirilerek Bursa Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede alkol testi yapılan servis aracının sürücüsü S.Y.'nin 144 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazalı araç, çekici tarafından yoldan kaldırıldı.