Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ulus'tan Kızılay istikametine giden Ahmet C. idaresindeki 06 DC 4192 plakalı otomobil, Opera kavşağında, Murat T. yönetimindeki 06 YD 280 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat T. yönetimindeki otomobilde bulunan Nadire T, Beyice T. ve Emirhan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılırken sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.