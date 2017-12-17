Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Fevkani Köprüsü üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre D.K. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.K., D.K.'yı bıçakla yaraladı. Bu sırada restorandaki diğer kişiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. D.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, M.K.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.