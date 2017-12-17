Olay, saat 01:30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Patlamaların yaşandığı elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlatırken, patlamalar sırasında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve elektrik ekipleri elektrik direğindeki yangına müdahale etti. Olay anında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elektrik direğindeki patlamalar ortalığı savaş alanına çevirdi
17.12.2017 - 04:53 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar’da bir elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım ve yaşanan patlamalar sokağı aydınlatırken, mahallede yaşanan o korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler : bağcılar,elektrik direği,patlama,
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