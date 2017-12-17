Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01:30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Patlamaların yaşandığı elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlatırken, patlamalar sırasında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve elektrik ekipleri elektrik direğindeki yangına müdahale etti. Olay anında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.