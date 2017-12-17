Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aybar, tek hörgüçlü 21 devesini karlar üstünde yarışlara hazırlıyor. Girdiği yarışmalarda bugüne kadar develeriyle birçok şampiyonluk elde eden Aybar, yüksek rakım ve soğuk kıs mevsiminin kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi. Sert iklimin develerini daha güçlü yaptığını anlatan Aybar, önümüzdeki ay yapılacak yarışmalardan da madalya ile döneceklerini söyledi.