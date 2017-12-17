Aybar, tek hörgüçlü 21 devesini karlar üstünde yarışlara hazırlıyor. Girdiği yarışmalarda bugüne kadar develeriyle birçok şampiyonluk elde eden Aybar, yüksek rakım ve soğuk kıs mevsiminin kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi. Sert iklimin develerini daha güçlü yaptığını anlatan Aybar, önümüzdeki ay yapılacak yarışmalardan da madalya ile döneceklerini söyledi.
2 bin 500 rakımda kar üstünde idman
17.12.2017 - 06:46 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde Cumhur Aybar, Akdeniz’de ve Ege’de güreşen develerini 2 bin 500 rakımda eğitiyor.
Etiketler : deve,van,
528175 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528175.aspx
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