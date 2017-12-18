Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kişi sınır dışı edildi. Fuhuş yaptırıldığı öne sürülen kadınlardan birinde hepatit C, ikisinde ise frengiye rastlandı Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren ve fuhuş yapıldığı gerekçesiyle şikayet edilen 3 otele operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptırmak, yer ve imkan temin etmek, aracılık yapmak iddiası ile aralarında otel çalışanlarının da bulunduğu 6'sı Türk 12 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen kadınlardan S.K'da hepatit C, M.K. ve S.M'de frengi tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.