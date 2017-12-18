Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde bir büfeden yaklaşık bir ay önce gece saat 03.00 sıralarında 17 bin TL değerinde sigara çalındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını Y.T., K.S., M.A. ve İ.H. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Y.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, diğer 3 şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu 3 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., M.A. ve İ.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.