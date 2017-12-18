Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bürme köyünde kış aylarında yalnızca Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangında, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanmasının ardından 5 kişilik aileden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile son olarak da A.Ş. tutuklanmıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zanlılardan A.Ş'ye yanan evlerin olduğu alanda ve olay yerinin 10 kilometre uzağında bulunan traktörün olduğu ormanlık alanda keşif yaptırdı. Keşif sırasında da yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılarak bölgeye kimse alınmadı. Keşfin ardından tutuklu zanlı, geniş güvenlik önlemleri arasında tekrar Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna götürüldü.

- Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuş, ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.