Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin küçük yaşta bir kız çocuğuna uyuşturucu vermeye çalıştıkları yönünde ihbar aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden E.İ. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaya teşvik" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.