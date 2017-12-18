Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin küçük yaşta bir kız çocuğuna uyuşturucu vermeye çalıştıkları yönünde ihbar aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden E.İ. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaya teşvik" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
18.12.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 18.12.2017 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Etiketler : ısparta,uyuşturucu,operasyon,
528709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528709.aspx
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