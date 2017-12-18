Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin küçük yaşta bir kız çocuğuna uyuşturucu vermeye çalıştıkları yönünde ihbar aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden E.İ. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaya teşvik" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.