Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, doğu illerinden temin edilen kaçak sigaraların satışlarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 tırda arama yaptı. Tırlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 38 bin 306 paket sigara ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.