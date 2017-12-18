Edinilen bilgilere göre, doğu illerinden temin edilen kaçak sigaraların satışlarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 tırda arama yaptı. Tırlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 38 bin 306 paket sigara ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
Sakarya'da çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi
18.12.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 18.12.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 38 bin 306 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : sakarya,kaçak sigara,haberler,
528720 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528720.aspx
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