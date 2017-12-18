Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan A.Y. adlı şahsın evinin avlusundan Garnizon Komutanlığına doğru kazılan tünelle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, dün gece saatlerinde tüm birimleri terör örgütünün kamu binaları çevresinde tünel kazarak, patlayıcı yerleştirme ihtimaline karşı uyardı. Bunun üzerine diğer kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde çalışma başlatan polis, bugün öğle saatlerinde söz konusu adreste tünel kazıldığı bilgisine ulaştı. Emniyet Müdürü Onar koordinesinde Garnizon Komutanlığının hemen altındaki eve baskın düzenleyen polis, avluda üzeri tahtalarla kapatılmış bir tünel buldu. Tünelde hem zehirli gaz hem de göçük ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu ekiplerin de gelmesiyle beraber uzman ekipler tarafından detaylı inceleme yapıldı. İncelemede 8 metre derinliğindeki tünelin kazmalarla kazıldığı ve Garnizon Komutanlığı sınırının yaklaşık 5 metre içerisine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında da inceleme başlatıldı. Şahısların ifadeleri ve haklarında yapılan inceleme sonucunda tünelin terör saldırısı yapmak için değil define aramak için kazıldığı belirlendi. Tünelin kazıldığı bölgenin sit alanı olduğu öğrenildi.

