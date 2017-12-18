İstanbul’un bir çok bölgesinde elektrikler kesilince vatandaşın kafasında soru işaretleri oluştu. İkâmet ettikleri bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle günlük işleri aksayan insalnar, yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Herkes aynı anda aynı numarayım alınca da hatlarda bayağı bir yoğunluk oluyor. Zaten sinirleri gerilen vatandaş daha da kızıyor. Bizler de bu haberle sizlere yardımcı olmak adına elektriklerin kesileceği yerleri öğrendik. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti duyuruları! İstanbul’dan elektrik kesintileri haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki pek çok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 19 Aralık 2017 Salı tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri! İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) 19 Aralık 2017 salı günü İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini açıkladı. Kaynak: AYEDAŞ Elektrik kesintileri 19 Aralık 2017 Salı
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
İÇERENKÖY - Sokak: LEYLAK
İNÖNÜ - Sokak: LEYLAKLAR
İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK
İNÖNÜ - Sokak: BAYIR
İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:12 saat aralığında
POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
BOSTANCI - Sokak: YENİYOL
BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
BOSTANCI - Sokak: KOCAYOL
10:30 - 14:00 saat aralığında
OSMANAĞA OSMANAĞA - Sokak: DERE GAZİNOSU
OSMANAĞA - Sokak: MİSK-İ AMBER
OSMANAĞA - Sokak: GEZİNME
OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ
OSMANAĞA - Sokak: PAZAR YOLU
ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEFİKBEY
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 12:30 saat aralığında
MEHMET AKİF - Sokak: HİCRET
MEHMET AKİF - Sokak: ÖZGÜNAY
MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ
PARSELLER - Sokak: OLGUN
TATLISU - Sokak: GÖRKEM
TATLISU - Sokak: SIDDIK
TATLISU - Sokak: GÖKSU
TATLISU - Sokak: TÜRKYILMAZ
TATLISU - Sokak: HEYBET
TATLISU - Sokak: AKDAĞ
TATLISU - Sokak: AZİZ TATLISU - Sokak: OKAY
TATLISU - Sokak: ŞAHİN
TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL
10:00 - 17:00 saat aralığında
ESENEVLER - Sokak: 3012.
ESENEVLER - Sokak: 3014.
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
CUMHURİYET - Sokak: BOYALI
CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI
CUMHURİYET - Sokak: AKDAĞ
CUMHURİYET - Sokak: AVCI
CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK
CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM
CUMHURİYET - Sokak: HAKAN
CUMHURİYET - Sokak: AKBAL
CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM
CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ
CUMHURİYET - Sokak: AKIN
CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA
CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN
CUMHURİYET - Sokak: KARADERE
CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.