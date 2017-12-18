İstanbul’un bir çok bölgesinde elektrikler kesilince vatandaşın kafasında soru işaretleri oluştu. İkâmet ettikleri bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle günlük işleri aksayan insalnar, yetkililere ulaşmaya çalışıyor.  Herkes aynı anda aynı numarayım alınca da hatlarda bayağı bir yoğunluk oluyor. Zaten sinirleri gerilen vatandaş daha da kızıyor. Bizler de bu haberle sizlere yardımcı olmak adına elektriklerin kesileceği yerleri öğrendik. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti duyuruları! İstanbul’dan elektrik kesintileri haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki pek çok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 19 Aralık 2017 Salı tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri! İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) 19 Aralık 2017 salı günü  İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini açıkladı. Kaynak: AYEDAŞ Elektrik kesintileri 19 Aralık 2017 Salı 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
İÇERENKÖY - Sokak: LEYLAK 
İNÖNÜ - Sokak: LEYLAKLAR 
İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK 
İNÖNÜ - Sokak: BAYIR 
İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:12 saat aralığında 
POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA 
POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU 
POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ 
POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ 
POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 
POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI 
POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
BOSTANCI - Sokak: YENİYOL 
BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
BOSTANCI - Sokak: KOCAYOL

10:30 - 14:00 saat aralığında     
OSMANAĞA OSMANAĞA - Sokak: DERE GAZİNOSU 
OSMANAĞA - Sokak: MİSK-İ AMBER 
OSMANAĞA - Sokak: GEZİNME 
OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ 
OSMANAĞA - Sokak: PAZAR YOLU
ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEFİKBEY

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 12:30 saat aralığında     
MEHMET AKİF - Sokak: HİCRET 
MEHMET AKİF - Sokak: ÖZGÜNAY 
MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ 
PARSELLER - Sokak: OLGUN 
TATLISU - Sokak: GÖRKEM 
TATLISU - Sokak: SIDDIK 
TATLISU - Sokak: GÖKSU 
TATLISU - Sokak: TÜRKYILMAZ 
TATLISU - Sokak: HEYBET 
TATLISU - Sokak: AKDAĞ 
TATLISU - Sokak: AZİZ TATLISU - Sokak: OKAY 
TATLISU - Sokak: ŞAHİN 
TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL

10:00 - 17:00 saat aralığında 
ESENEVLER - Sokak: 3012. 
ESENEVLER - Sokak: 3014.

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00 saat aralığında    
CUMHURİYET - Sokak: BOYALI 
CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI 
CUMHURİYET - Sokak: AKDAĞ 
CUMHURİYET - Sokak: AVCI 
CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK 
CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM 
CUMHURİYET - Sokak: HAKAN 
CUMHURİYET - Sokak: AKBAL 
CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM 
CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ 
CUMHURİYET - Sokak: AKIN 
CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA 
CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN 
CUMHURİYET - Sokak: KARADERE 
CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ 

PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. 