Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un bir çok bölgesinde elektrikler kesilince vatandaşın kafasında soru işaretleri oluştu. İkâmet ettikleri bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle günlük işleri aksayan insalnar, yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Herkes aynı anda aynı numarayım alınca da hatlarda bayağı bir yoğunluk oluyor. Zaten sinirleri gerilen vatandaş daha da kızıyor. Bizler de bu haberle sizlere yardımcı olmak adına elektriklerin kesileceği yerleri öğrendik. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti duyuruları! İstanbul’dan elektrik kesintileri haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki pek çok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 19 Aralık 2017 Salı tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri! İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) 19 Aralık 2017 salı günü İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini açıkladı. Kaynak: AYEDAŞ Elektrik kesintileri 19 Aralık 2017 Salı



ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

İÇERENKÖY - Sokak: LEYLAK

İNÖNÜ - Sokak: LEYLAKLAR

İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK

İNÖNÜ - Sokak: BAYIR

İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:12 saat aralığında

POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

BOSTANCI - Sokak: KOCAYOL

10:30 - 14:00 saat aralığında

OSMANAĞA OSMANAĞA - Sokak: DERE GAZİNOSU

OSMANAĞA - Sokak: MİSK-İ AMBER

OSMANAĞA - Sokak: GEZİNME

OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ

OSMANAĞA - Sokak: PAZAR YOLU

ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEFİKBEY

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 12:30 saat aralığında

MEHMET AKİF - Sokak: HİCRET

MEHMET AKİF - Sokak: ÖZGÜNAY

MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

PARSELLER - Sokak: OLGUN

TATLISU - Sokak: GÖRKEM

TATLISU - Sokak: SIDDIK

TATLISU - Sokak: GÖKSU

TATLISU - Sokak: TÜRKYILMAZ

TATLISU - Sokak: HEYBET

TATLISU - Sokak: AKDAĞ

TATLISU - Sokak: AZİZ TATLISU - Sokak: OKAY

TATLISU - Sokak: ŞAHİN

TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL



10:00 - 17:00 saat aralığında

ESENEVLER - Sokak: 3012.

ESENEVLER - Sokak: 3014.

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

CUMHURİYET - Sokak: BOYALI

CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI

CUMHURİYET - Sokak: AKDAĞ

CUMHURİYET - Sokak: AVCI

CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK

CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM

CUMHURİYET - Sokak: HAKAN

CUMHURİYET - Sokak: AKBAL

CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM

CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ

CUMHURİYET - Sokak: AKIN

CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA

CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN

CUMHURİYET - Sokak: KARADERE

CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.