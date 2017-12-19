Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde Dere Mahallesi Andırın Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Halil Sarıgöz (84) odasından çıkmayınca otel görevlileri yaşlı adamın kapısını çaldı. İçeriden cevap alamayan otel görevlileri durumu polise bildirdi. Oda kapısı açıldığında yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören ekipler olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halil Sarıgöz’ün öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.