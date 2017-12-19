Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde Yenimahalle 22. Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evdeki 93 yaşındaki Havvali Kalağan'ı evden çıkardı. İtfaiyenin de olay yerine gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra yaşlı kadının komşuları ve akrabaları, sürekli bakıma muhtaç olan Havvali Kalağan'ın bakıcısına ulaşamadı. Telefonlara cevap vermeyen bakıcının evde olmadığı belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Kalağan'ın durumumun ağır olduğu öğrenildi.