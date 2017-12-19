Elâzığ'da bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Gülser Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki evde yalnız yaşayan Hakan Öztürk'e (50) ait daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Dairenin zilini çalan ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla girdikleri evde Öztürk'ün cesedini buldu. Öztürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elâzığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
19.12.2017 - 00:40 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildiren apartman sahipleri şoke oldu. 50 yaşındaki Hakan Öztürk'ün cesedi bulundu.
Etiketler : Hakan Öztürk,ölü bulundu,elazığ haberleri,
528748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528748.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER