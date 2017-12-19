Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ'da bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Gülser Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki evde yalnız yaşayan Hakan Öztürk'e (50) ait daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Dairenin zilini çalan ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla girdikleri evde Öztürk'ün cesedini buldu. Öztürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.