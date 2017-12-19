Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Hayrettin Coşkun (51) 43 YB 878 plakalı özel otomobil, Mesudiye Alt geçit çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç beton bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle beton bariyerleri de deviren otomobildeki sürücü yaralandı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı sürücü için herkes seferber oldu. Bacakları sıkışan sürücü kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından aracın bir kısmı demir makasla kesildi. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.