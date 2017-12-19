Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde karanlık bir sokaktan silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sokağı kontrol eden mahalleli yerde kanlar içinde yatan bir şahısla karşılaştı ve durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler başından vurulduğu belirlenen 32 yaşındaki T.G.’yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayından ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. T.G.’nin kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgede ki tüm kamera kayıtlarını inceleme aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.