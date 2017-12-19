Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sarıçam İlçesi Akarcalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis şüphe üzerine 01 FEU 58 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarına bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen araç sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunu üzerine polis ekiplerinin kovaladığı sürücü aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan araç dere yatağına devrildi. Polis şahsı araçtan çıkarttı. Araçta yapılan aramalarda olumsuzluğa rastlanmazken, sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü polislere, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Jandarma bölgesi olduğu için, şahıs polis ekiplerince jandarmaya teslim edildi.