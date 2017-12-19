Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başladı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kısa sürede Kırklareli'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde, 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.







Türkiye'nin genelinde beklenen kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu. Özellikle İstanbul'u da etkisi altına alan soğul hava İstanbul'da kar ne zaman yağacak diye de merak ettiriyor. Peki Trakya hava durumu nasıl? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da kar ne kadar sürecek? İşte 19 Aralık Hava durumu...





19 ARALIK TRAKYA HAVA DURUMU





Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?



Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.