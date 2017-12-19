Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Gürsu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonete bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarpıp, demir korkuluklardan 2 aracın üzerine düştü.

Liseli genç kamyonetin altında kaldı

Kazanın ardından can pazarı yaşandı. 2 liseli genç yola savrulurken, biri kamyonet ile araç arasında sıkıştı. Kamyonetle otomobil arasında tekerleğin hemen yanıbaşında sıkışan 17 yaşındaki öğrenciyi kurtarmak için zamanla yarışıldı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve 112 ekipleri seferber oldu. Yapılan müdahalenin ardından 17 yaşındaki Mustafa B., Samet Y. ve Melisa A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Öte yandan 3 öğrencinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Anadolu Teknik Lisesi'nde öğrenim gördüğü ortaya çıktı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.