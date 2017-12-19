Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Hareket geçen ekipler, daha önceden uyuşturucu ticaretinden sabıkası olan şüpheli H.I.'yı dün akşam saatlerinde Stad Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada paketlenmiş satışa hazır vaziyette bir miktar kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Adresinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu satışından elde edildiği öğrenilen 71 bin 850 TL, 500 dolar, 410 euro, ruhsatsız pompalı tüfek, silah ile tüfeğe ait çok sayıda mermi ve 2 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.I., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.